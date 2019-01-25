أحمد خليل.. الكفة الراجحة

المصدر: دبي-العوضي النمر

ستتحول أنظار عشاق الأبيض تجاه الهداف المخضرم أحمد خليل خلال المباراة الحاسمة للفريق أمام حامل اللقب الأسترالي، من أجل تكرار سيناريو حصد النقاط، ونيل بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، خلال المباراة التي ستقام اليوم باستاد هزاع بن زايد في العين، خاصة وانه هداف متميز يعرف طريق الشباك من أقصر الطرق.

ومشوار أحمد خليل (27 عاماً) في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019) توقف عند المحطة الاحتياطية، حيث لعب دور البديل بنجاح وحصد للأبيض 4 نقاط مهمة، حينما سجل مرتين من علامة الجزاء، الأولى أمام البحرين في مباراة الافتتاح، حيث سجل هدف التعادل 1-1، ثم قاد الأبيض للفوز 3-2 في مواجهة مثيرة أمام قرغيزستان بعد وقت إضافي في دور 16، ليرتفع رصيد أهدافه إلى 51 هدفاً في 102 مباراة دولية، وربما يلعب دوراً أكبر أمام أستراليا اليوم ويمكن أن يفاجئنا المدرب الإيطالي البرتو زاكيروني بمشاركته في المباراة من بداية اللقاء.

وقبل 4 أعوام التقى الفريقان في الدور نصف النهائي عندما كانت أستراليا هي صاحبة الأرض، وخسرت الإمارات 0-2، لتهدر فرصة التأهل للمباراة النهائية لأول مرة منذ 1996.

ويسعى الأبيض الذي يلعب في دياره هذه المرة إلى نتيجة مختلفة أمام المنتخب الأسترالي الذي ظهر بمستوى باهت في البطولة، واحتاج إلى ركلات الترجيح ليتجاوز أوزبكستان في دور 16، بعد أن خسر أمام الأردن في دور المجموعات.

ويشير احمد خليل»بعد الانتهاء من كل مرحلة، تصبح الأمور أصعب، لا يوجد فرق سهلة في البطولة لأن كلها في مستوى عال، خاصة في الأدوار الإقصائية«.

وأضاف:»علينا احترام المنتخب الأسترالي، لكن دون منحه أكبر من حجمه، يحترمونا بقدر احترامنا لهم، سنلعب أمام جماهيرنا وأتمنى أن تسير الأمور في صالحنا في المباراة المقبلة).

جاهزية

ويدخل منتخبنا الوطني هذه المباراة، وهو في أتم الجاهزية لتحقيق الهدف المطلوب، بعد أن أكمل تحضيراته بأداء التدريب الرئيس باستاد خليفة الخميس بعد وصوله إلى مدينة العين صباحاً، وكان الأبيض واصل تدريباته دون توقف عقب مباراة قيرغزستان في دور الـ16، حيث رفض الجهاز الفني الراحة، وأصر على تنفيذ تدريب استشفائي بعد أقل من 24 ساعة من نهاية المباراة، استمرت بعدها التحضيرات لتختتم بالمران الرئيس.

وسيرتدي منتخبنا في هذه المباراة الزي الأبيض الكامل، فيما يلعب منتخب أستراليا باللون الأصفر، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة الذي انعقد ظهر يوم الخميس 24 يناير 2019 باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ورفع الأبيض شعار نكون أو لا نكون، في لقاء اليوم، حيث لا يملك الأبيض أي خيار سوى الفوز ليضمن تأهله إلى مرحلة نصف النهائي، وبحسب لائحة البطولة سيكون اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية هو الفيصل حال انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الرسمي والشوطين الإضافيين.