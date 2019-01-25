200 إعلامي في مركز آل مكتوم

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

شهد المركز الإعلامي باستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي حضوراً إعلامياً قياسياً، مقارنة بعدد الحضور في المباريات الماضية، حيث حرصت أعداد كبيرة من الإعلاميين اليابانيين ومن فيتنام على التواجد مبكراً للترتيب للتغطية اللازمة للقاء المنتخبين الياباني والفيتنامي أمس في دور الـ16، وتجاوز عدد مندوبي وسائل الإعلام 200 فرد ما بين محرر ومصور فوتوغرافي وتليفزيوني، من الجنسيات الفيتنامية واليابانية والعربية.

وطغى وجود الإعلاميين اليابانيين على الموجودين حيث قارب عددهم الـ80 محرراً بالإضافة إلى عدد كبير من المصورين، واستوعب المركز الإعلامي هذا الحضور حيث وضعت مجموعة دبي في الحسبان قبل انطلاق البطولة بتجهيز مركز إعلامي فخم بنادي النصر يتسع لـ 200 شخص، وهو عبارة عن خيمة كبيرة مكيفة ومجهزة بأرقى الخدمات وشاشـة كبيرة بتكلفة بلغت نحو مليون درهم.