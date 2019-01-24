15 ألف علم لجماهير الأبيض في استاد هزاع بن زايد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في مبادرة نوعية ودعما للحضور الجماهيري في المباراة المصيرية لمنتخبنا الوطني أمام أستراليا في دور الثمانية من كأس آسيا "الإمارات 2019” قررت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة في قناة الشارقة الرياضية تقديم 15 ألف علم للجماهير التي ستحضر استاد هزاع بن زايد لمساندة الأبيض يوم الجمعة وذلك من أجل أن يرفرف علم الدولة عاليا بأيادي محبيه في المحفل القاري الكبير.

وشدد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية على أن كافة وسائل الإعلام الإماراتية عملت خلال الفترة الماضية على حشد الجماهير للموقعة المصيرية وكان لابد أن يكون لنا دور في هذه التعبئة ولتكتسي المدرجات أبهى حلة وقال العوبد: لا شك بأن منتخبنا الوطني في البطولة القارية بحاجة إلى مساندة ودعم خصوصا في هذه المرحلة الحساسة من عمر المسابقة ولطالما كانت جماهير الأبيض تقف معه وتسانده بكل قوة سواء في داخل الدولة أو خارجها وآن الأوان لأن نثبت ليس لدول القارة وإنما لكل العالم أن دولتنا الحبيبة على قلب واحد وتتوحد خلف علم واحد ، لذلك أطلقنا مبادرة نوعية لمؤسسة إعلامية تتمثل في توزيع 15 ألف علم على الجماهير التي ستحضر موقعة الجمعة آملين أن ترفرف أغلى ألوان على كل إماراتي مصحوبة بأهازيج في سماء استاد هزاع بن زايد ولترسم المدرجات لوحة عنوانها "في حب الإمارات"