حقائق وأرقام

المصدر: إعداد: علي شدهان

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شهدت مباريات الدور 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية 17 لكرة القدم، المتواصلة حالياً في الإمارات، تسجيل 29 هدفاً في المباريات الثماني، موزعة على الأوقات الأصلي، والإضافي، والركلات الترجيحية.

الأردن × فيتنام

1 – 1 (2 – 4)

39 بهاء سليمان

56 كونغ نغوين

تايلاند × الصين

1 – 2

31 سوباشاي

67 رمي شياو – 71 غاولين

إيران × عمان

2 – 0

23 علي جهانبخش

41 أشكان ديجكاه

اليابان × السعودية

1 – 0

20 تومياسو

أستراليا × أوزبكستان

0 – 0 (4 - 2)

الإمارات × قرغيزستان

3 - 2

14 خميس إسماعيل – 64 علي مبخوت – 103 أحمد خليل

26 مورزاييف - 91 روستاموف

كوريا ج × البحرين

2 - 1

43 تشان - 105 سو

77 محمد الرميحي

قطر × العراق

1 - 0

62 بسام الراوي