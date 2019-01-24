حقائق وأرقام

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شهدت مباريات الدور 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية 17 لكرة القدم، المتواصلة حالياً في الإمارات، تسجيل 29 هدفاً في المباريات الثماني، موزعة على الأوقات الأصلي، والإضافي، والركلات الترجيحية.
الأردن × فيتنام
1 – 1 (2 – 4)
39 بهاء سليمان
56 كونغ نغوين
تايلاند × الصين
1 – 2
31 سوباشاي
67 رمي شياو – 71 غاولين
إيران × عمان
2 – 0
23 علي جهانبخش
41 أشكان ديجكاه
اليابان × السعودية
1 – 0
20 تومياسو
أستراليا × أوزبكستان
0 – 0 (4 - 2)
الإمارات × قرغيزستان
3 - 2
14 خميس إسماعيل – 64 علي مبخوت – 103 أحمد خليل
26 مورزاييف - 91 روستاموف
كوريا ج × البحرين
2 - 1
43 تشان - 105 سو
77 محمد الرميحي
قطر × العراق
1 - 0
62 بسام الراوي