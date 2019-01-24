مورياسو: هدف «الساموراي» لقب آسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني، جاهزية فريقه البدنية والنفسية لمواجهة المنتخب الفيتنامي، مشيراً إلى أن فريقه حصل على يومين للراحة بعد لقاء السعودية والوقت قصير جداً بين المباريات، لكن وضعية الفريق جيدة.

وقال: «نهدف إلى الفوز باللقب، ولدينا لاعبون جدد لديهم خبرة أقل، ونتعلّم من كل مباراة ونعلم جيداً أن لقاء فيتنام تحدٍ، لكن لدينا ثقة اكتسبناها من النتائج السابقة، مشيداً بمدرب المنتخب الفيتنامي الذي يقوم حالياً بعمل جيد.

وعن رأي المدرب في استخدام تقنية الفيديو «الفار» في دور الثمانية، قال: «سواء تم تطبيق التقنية أم لا فسنستمر في طريقة لعبنا، وسوف نستعد لهذه التقنية وعمل ما ينبغي علينا فعله».

وفي رده على سؤال عن التحكيم، قال: «نلعب دورة مختلفة وعلينا التركيز، وهناك أشياء تحدث داخل الملعب وخارجه، وعلينا التكيف والتماشي مع المباراة بصرف النظر عمّا يحدث».

من ناحيته، أشار بارك هانغ سيو مدرب المنتخب الفيتنامي إلى أن اللقاء لحظة صعبة وفرصة لملاقاة منتخب قوي، ونرى امتلاك اليابان لعناصر جيدة، حيث خاض لقاء الأوزباكي بتشكيلة وفوجئنا بتشكيلة مغايرة في لقاء «الأخضر»، ضمت معظم اللاعبين المحترفين في أوروبا وحارس المرمى، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا والتخطيط للفوز على اليابان.

وقال: «حققنا هدفنا بالوصول إلى دور الـ16 ونتحسّن كثيراً ونتطوّر، وقمنا بعمل تحليل عميق لنقاط الضعف لدى المنتخب الياباني، وأمرت اللاعبين بأن يقاتلوا حتى آخر لحظة لتحقيق هدفنا بالتأهل».