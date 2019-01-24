ليبي: نعرف من نواجه وكيف نتغلب عليه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال الإيطالي مارتشيللو ليبي، المدير الفني للمنتخب الصيني إنه سيوظف خبراته وكامل إمكانيات فريقه، لمواجهة إيران، حيث إنه فريق قوي ويمتلك خبرات في كأس الأمم الآسيوية، وحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأبرزها التأهل إلى مونديال روسيا 2018، ولذلك فإنه يتصدر ترتيب آسيا.وأوضح انه سيطبق التكتيك الملائم، لمواجهة هذا الفريق القوي، ولديهم تحديات فيما يخص الدفاع القوي للخصم، والذي حافظ على شباكه نظيفة خلال 4 مواجهات ماضية في البطولة، ومؤكداً على أهمية تفادي ارتكاب الأخطاء، لأن هذا الأمر لن يكون مفيداً على الإطلاق، مع التحلي كامل التركيز، ونعلم أنه لا مستحيل في كرة القدم، والمشاهد لمباراة كوريا الجنوبية والبحرين أمس، علم قوة تحدي الأخير أمام كوريا.

وأوضح أنهم مستعدون للمباراة والفريق كامل ولا توجد إصابات، وخلال الساعات المقبلة سيضع التشكيل النهائي.

من ناحيته قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران عن المواجهة الصعبة التي تجمعها بنظيره الصيني وماذا يجب عليه فعله، بأنه دائماً يحب البساطة في كرة القدم، بعيداً عن الخطط والتشكيلات المعقدة، يطالب لاعبيه أن يلعبوا من اجل الاستمتاع، مع الحضور الذهني والانضباط، دون أي ضغوطات، أما إدارة المباراة فنياً فهي مسؤوليته، ولديه الثقة الكاملة في لاعبيه لمواصلة النتائج الإيجابية .

وأضاف: الصين فريق عملاق وقد تطور كثيراً خلال السنوات الماضية ويديره مدرب خبير، ويتشرف شخصياً أن يكون في مواجهة مارتشيللو ليبي.