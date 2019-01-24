فارس جمعة: ندرك صعوبة المباراة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

اعترف مدافع منتخبنا الوطني فارس جمعة، بصعوبة مباراة أستراليا، خاصة أن الأبيض يواجه حامل لقب النسخة السابقة، متوقعاً مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبين، يطمح كل منهما للتأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشوار البطولة، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات، هو مستضيف البطولة ومنظمها، ويعتبر من المرشحين للقب، كما أن أستراليا هي آخر منتخب حصل على كأس البطولة، ويدخل هذه النسخة من أجل الحفاظ على اللقب، وهو منافس قوي ومتمرس، وصاحب تاريخ كبير في هذه البطولة.

وأوضح أنهم يدركون أن الطريق إلى نصف النهائي سيكون محفوفاً بالكثير من المصاعب والعقبات، وأن التأهل لن يأتي بسهولة، مناشداً، الجماهير بالحضور لمساندة المنتخب، ودعم لاعبيه، لافتاً إلى أن المؤازرة والتشجيع أمور مطلوبة بشدة، ولها تأثير كبير في مردود اللاعبين، كما أرسل اللاعب شكره للجماهير على ما قدمته في المراحل السابقة من البطولة، مشيداً بالجماهير، الذي صاحب مباريات المنتخب، آملاً أن تمتلئ مدرجات استاد هزاع بن زايد عن آخرها بجماهير الإمارات في مباراة أستراليا.