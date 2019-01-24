سيف راشد: قادرون على تجاوز حامل اللقب

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحدث لاعب منتخبنا الوطني سيف راشد، بثقة وثبات مؤكداً قدرة منتخبنا الوطني على تجاوز عقبة المنتخب الأسترالي حامل اللقب، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، موضحاً أن كرة القدم لا تعترف بحسابات ما قبل المباريات ولا تخضع للمنطق، بل تعطي من يجتهد أكثر، مشيراً إلى أن منتخبنا دخل هذه البطولة بهدف واحد وهو التتويج باللقب، وأن مسيرته ستتواصل حتى النهاية رغم قوة المنافس وصعوبة المواجهة.

وحول تحضيرات الأبيض للمباراة أوضح: أن الجهاز الفني رفض الراحة وواصل التدريبات عقب مباراة قيرغيرستان، وأن نجوم المنتخب كانوا حريصين على أداء التدريبات بقوة وحماس، وتنافس كبير بينهم، من أجل الدخول إلى التشكيلة الأساسية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يتوقون للظهور ضمن قائمة البداية، ويجتهدون لإقناع المدرب بأحقيتهم في ارتداء الشعار في هذه المباراة المهمة.

ووجه سيف راشد رسالة مهمة إلى الجماهير، مطالباً بالاستمرار في مساندة المنتخب في مباراة أستراليا التي تعتبر جواز مرور للدور نصف النهائي.