«هنا الإمارات»

المصدر: إعداد - خالد المهيري

تعد محمية الزوراء الطبيعية بإمارة عجمان ملاذاً للطيور والحياة البحرية بمساحة تصل إلى مليون متر مربع، وتعد من الأماكن المناسبة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة والطيور، وتحتوي هذه المحمية الطبيعية على عدد كبير من الطيور ذات الأنواع المختلفة.

محمية الزوراء الطبيعية هي نظام بيئي نابض بالحياة مكون من شجيرات منغروف وأهوار زرقاء وشواطئ رملية، وتعد ملاذاً لما يقارب 60 نوعاً من الطيور بما فيها النحام الزهري (الفلامنغو) ومالك الحزين والبلشون.

تعد المحمية جزءاً من مجمع الزوراء وهو مشروع جديد يتميز بوجود ملعب غولف عالمي بـ 18 حفرة، ويمتد المشروع على محاذاة الواجهة البحرية بطول 12 كيلومتراً وامتداد 1.6 كيلومتر على طول الشواطئ الرملية. إن امتداد المحمية الطبيعية على طول سبعة كيلومترات من الواجهة البحرية وكيلومترين من الشاطئ وخور خاضع لحركة المد والجزر، هيأها لتكون المكان الأمثل للنشاطات المائية.

فأفضل طريقة لاستكشاف شجيرات المنغروف هي التجديف بزورق (كايك)، حيث ستساعد المياه الهادئة وشبكة القنوات على التجديف حتى للمبتدئين. بينما يمكن للاعبي الغولف الاستمتاع باللعب في ملعب غولف عالمي بـ 18 حفرة في نادي غولف الزوراء المجاور.

وتم إدراج محمية الزوراء رسمياً على قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، والتي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة من خلال إجراءات محلية وإقليمية ووطنية والتعاون الدولي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.