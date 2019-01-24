ليكي: ركلتي الحاسمة الأهم في حياتي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتبر ماثيو ليكي لاعب منتخب أستراليا لكرة القدم، أن ركلة الجزاء الترجيحية التي سددها، لتفوز بلاده 4-2 على منتخب أوزبكستان في الدور الـ16 لكأس آسيا 2019، كانت أفضل وأصعب ما في حياته، خاصة وأن حارس مرمى أوزبكستان إجناتي نيستروف، تصدى للفرص التي لاحت له خلال المباراة.

وكشف ليكي عما كان يدور في ذهنه وقت تسديد الكرة، قائلاً: «رغبت في تسديدها بقوة خوفاً من وصول الحارس لها، وسددت الكرة كما يفترض أن تكون، وأعتقد أن تلك الركلة من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي الكروية».

وكان ليكي مهدداً بعدم دخول القائمة النهائية الممثلة لأستراليا في كأس آسيا 2019، بسبب إصابة تعرض لها في أوتار الركبة، مع ناديه هيرتا برلين الألماني، ولذا اعتبر الكثيرون أن وجوده في القائمة مفاجأة كبرى.