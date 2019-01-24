66 %: تغيير المدربين ليس مفيداً

المصدر: دبي- علي شدهان

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يرى 66% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن تغيير المدربين أثناء بطولة كأس الأمم الآسيوية 17 لكرة القدم المتواصلة حالياً بضيافة الإمارات، ليس مفيداً، فيما يرى 34% عكس ذلك.

وطرحت «البيان» على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «هل تغيير المدربين أثناء بطولة كأس آسيا، مفيد أم غير مفيد؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 79% يرون أن تغيير المدربين غير مفيد، فيما يرى 21% العكس من ذلك، بينما يرى 50% عبر «تويتر» أنه مفيد، ومثلهم يرون خلاف ذلك، فيما يرى 69% من المستطلعين عبر «فيسبوك» أنه مفيد، في مقابل 31% يرون أن تغيير المدربين أثناء البطولة غير مفيد.