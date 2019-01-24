الأبيض من كبار القارة

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ولعل آخر نتائج الأبيض الإماراتي في كأس آسيا تؤكد على فرض نفسه كأحد الكبار في القارة، حيث يذكر التاريخ أنه في بطولة 2015 بأستراليا، تمكّن فيها من تخطى الدور الأول عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد نظيره الإيراني الذي احتل الصدارة بـ 9 نقاط، وحقق الأبيض في هذا الدور الفوز على قطر 4-1 وعلى البحرين 2-1 وخسر من إيران 0-1، وفي ربع النهائي فاز على اليابان بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 1-1، لكنه خسر 0-2 أمام أستراليا في نصف النهائي ليلعب على المركز الثالث الذي توّج به إثر الفوز على العراق 3-2.

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