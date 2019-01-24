كيونغ سعيد باللعب في استاد راشد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب كيونغ وون كون لاعب كوريا الجنوبية، عن سعادته بالعودة إلى استاد راشد، الذي شهد تألقه قرابة العامين، قضاهما اللاعب مدافعاً عن الأهلي، بداية من فبراير 2015 إلى يناير 2017، ليرحل بعدهما للعب في صفوف نادي تيانغين غوانغيان الصيني، مقابل 10 ملايين يورو.

وقال كيونغ: «شعور جميل أن أعود إلى الملعب الذي عشت فيه عامين، من أفضل سنوات مشواري الكروي، وأن يكون ظهوري على أرضه مجدداً، وأنا أمثل منتخب بلادي في بطولة تاريخية كبرى، مثل كأس آسيا 2019، وفي الحقيقة، ورغم التغييرات التي شهدها الملعب لاستضافة كأس آسيا، ولكنه يحتفظ بنفس الروح التي كنت أشعر بها، عندما كنت ألعب على أرضه».

وأضاف: «لم تغب الإمارات بشكل عام عن ذهني طوال رحلتي الاحترافية في الدوري الصيني، كما أنني أحرص على زيارة دبي عندما يسمح الوقت بذلك، لأن لدي الكثير من الأصدقاء هنا في المدينة الساحرة، وعندما وصلت مع المنتخب في بداية البطولة الآسيوية الحالية، ولعبنا مباراتنا الأولى أمام الفلبين، حصلنا على فترة راحة، وقمت خلالها بزيارة أصدقائي، ومنهم سالمين خميس وسعيد أحمد لاعبي شباب الأهلي، وتجولنا معاً في مول دبي».

أما عن مشاركته الحالية مع منتخب كوريا الجنوبية، قال كيونغ: «لم تتح لي الفرصة حتى الآن للمشاركة في المباريات، وأنا أحترم قرار المدرب، ببقائي على مقاعد البدلاء، ولكني سعيد بما يحققه "محاربو التايغوك"، والوصول إلى الدور الثمانية لكأس آسيا، ونحن متشوقون جداً للفوز بلقب هذه البطولة، ونعرف أنه إذا أصبحنا أبطالاً، يمكن لذلك أن يجلب الكثير لهذا الفريق، ومستقبل كرة القدم الكورية، وبعد دورة الألعاب الآسيوية، أصبح لدينا الكثير من المعجبين، الذين يهتمون حقاً بكرة القدم الكورية، ونريد أن تستمر هذا الاهتمام، بما يسهم في تطور الكرة لدينا».