مهدي فيصل: القتالية سمة الأداء البحريني

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

نفى مهدي فيصل مهاجم المنتخب البحريني، أن يكون الأداء القتالي الذي قدمه «الأحمر» البحريني أمام نظيره الكوري، أول من أمس، قاصراً على تلك المواجهة فحسب، مشيراً إلى أن هذا الأداء هو سمة «الأحمر» منذ اللحظة الأولى في كأس أمم آسيا.

وقال: «قدمنا أداء قتالياً منذ ضربة البداية وحتى لقاء الوداع ونتائجنا تتحدث عنا. وأضاف: لم يحالفنا التوفيق في بعض المباريات وكنا نتطلع إلى بلوغ دور الثمانية وقدمنا أداء مميزاً، نافياً أن يكون أداء «الأحمر» البحريني قد تراجع في الأشواط الإضافية، لكن المنتخب الكوري كان الأقرب لاستغلال الفرص التي لاحت له أمام مرمانا وحقق الفوز.

وأضاف: لقد خرجنا بمكاسب عدة من المشاركة الآسيوية، أبرزها ظهور عناصر شابة سيكون لها شأن في المستقبل وسيصل هذا الفريق لأبعد مدى، مشيراً إلى أن أداء المنتخب البحريني لم يختلف منذ انطلاق البطولة.

وأوضح مهاجم المنتخب البحريني أن منتخب بلاده امتلك الرغبة والإصرار في تعديل النتيجة، بعد الهدف الكوري في الشوط الأول فكان له ما أراد.