الخرساني: كاتانيتش باقٍ حتى نهاية عقده

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد حسين الخرساني، المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم العراقي، استمرار السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب «أسود الرافدين» في منصبه حتى نهاية عقده، مشدداً على أن الخروج من بطولة كأس آسيا، لا يعني التفكير في إقالة المدرب، خاصة أنه تم التعاقد معه قبل 4 أشهر فقط من بداية البطولة.

وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»: «نحن ملتزمون بعقد مع كاتانيتش، ومن غير الإنصاف الحكم على المدرب بهذه السرعة، كونه تولى المهمة قبل البطولة بأشهر قليلة، بالطبع، سيكون هناك تقييم ودراسة للإيجابيات والسلبيات من المشاركة في النسخة الحالية، ولكن ليس من ضمنها قرار إقالة المدرب».

واختتم الخرساني، مشيداً بتنظيم الإمارات للبطولة، وقال: «كأس آسيا في الإمارات، علامة فارقة في التنظيم، والبطولة جاءت ناجحة بكل المقاييس من النواحي كافة، حتى الحضور الجماهيري أضاف رونقاً جميلاً».