باقة ورد لـ «المولد» بعد ساعات الانتظار

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

بعد ساعات من الانتظار والأمل من أجل الحصول على صورة تذكارية وتوقيع من لاعبه المفضل فهد المولد نجم منتخب السعودية، عاد المواطن الشاب راشد علي أدراجه إلى البيت بخيبة أمل كبيرة بعد إخفاق الأخضر في التأهل إلى ربع النهائي أمام اليابان إثر خسارته بهدف دون مقابل، والفشل في الوصول إلى المولد قبل رحلة الوداع.

ورفض راشد علي مغادرة ملعب الشارقة بعد المباراة، وانتظر طويلاً أملاً في لقاء المولد، ليرسل في الأخير باقة ورد كهدية تعبيراً عن شكره للاعب عن طريق أحد أعضاء البعثة ويعود إلى البيت.

وقال راشد علي الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، إنه كان يهوى لعبة كرة القدم ولا يمارسها في الوقت الحالي، وحرص على حضور المباراة لمشاهدة مهارات لاعبه الخليجي المفضل رفقة والده وصديقه، موضحاً أنه يعتبر المولد قدوة كونه لاعباً خلوقاً يمتلك روحاً رياضية عالية فضلاً عن الأداء.