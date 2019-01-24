محاضرة لـ«نجوم الأبيض» عن تقنية الفيديو

المصدر: العين - البيان الرياضي

نظم الاتحاد الآسيوي محاضرة لأعضاء منتخبنا الوطني في مقر إقامتهم، حول تقنية الفيديو المقرر تطبيقها اعتباراً من اليوم في انطلاقة دور الثمانية لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، من أجل تعريف اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالتعليمات الخاصة بآلية تنفيذ تقنية الفيديو، حيث قام المحاضران بالاتحاد الآسيوي علي الطريفي وعلي حمد، بشرح دقيق عن آلية التطبيق والحالات التي يتم اللجوء فيها للتقنية، وهي أربع حالات، تتمثل في ركلات الجزاء، وعبور الكرة خط المرمى من عدمه، وكذلك في الأخطاء التي تحدث داخل منطقة الجزاء أو خارجها، والتي لا يشاهدها حكم الساحة، مثل لمس لاعب الكرة باليد أو غيرها، وكذلك في حالات الطرد.