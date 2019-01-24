500 ألف مشجع يحضرون المباريات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

اقترب عدد الحضور الجماهيري لمباريات النسخة السابعة عشرة من كأس آسيا 2019 من كسر حاجز النصف مليون متفرج، وذلك بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 من البطولة.

وبلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة حتى نهاية دور الـ16، أول من أمس، 478 ألفاً و247 متفرجاً خلال مباريات الدور الأول ودور الستة عشر، إذ كانت مباريات مرحلة المجموعات قد شهدت حضوراً جماهيرياً بلغ 370 ألفاً و287 متفرجاً، فيما شهدت مباريات دور الـ 16 حضور 107 آلاف و960 متفرجاً، حيث شهدت مباراة عمان وإيران الحضور الأعلى في الدور الثاني بـنحو 32 ألف متفرج، فيما جاءت مباراة الإمارات وقيرغيزستان بـ 17 ألف متفرج، والعراق وقطر ثانية بـ 14701 متفرج، ومباراة الأردن وفيتنام بأكثر من 14 ألف متفرج.