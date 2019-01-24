90 ألف دولار غرامات الدور الأول

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بلغت قيمة الغرامات التي قررتها لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم 90 ألفاً و500 دولار،وشملت الغرامات 12 لاعبا، أبرزهم عامر عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني الذي تمت معاقبته بـ5 آلاف دولار في المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين، ومحمد صالح لاعب منتخب فلسطين (5000 دولار) وسعد سهيل لاعب عمان (5000 دولار) وتاكومي مينامينو لاعب منتخب اليابان (5000 دولار)، يونغ غوان لاعب كوريا الشمالية (5000 دولار)، وأنس بني ياسين الأردن (5000 دولار) واليمني عبد العزيز محمد علي (5000 آلاف دولار) وايغور كريميتيس - أوزباكستان (5000 دولار).

وبالإضافة إلى اللاعبين شملت قائمة المغرمين، المونتنيغري ميودراغ رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان (7.500 دولار) وتغريم جوهانس كورنيليس مدرب حراس مرمى منتخب استراليا بـ10000 دولار، وتغريم اتحاد كوريا الشمالية بـ3000 دولار بسبب توجيه 5 إنذارات إلى لاعبيه في مباراة منتخبه ضد قطر، وتغريم الاتحاد الفلبيني بـ2.500 دولار.