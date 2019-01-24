تكريم المتطوعين في «إعلامية» ملعب راشد

المصدر: دبي-العوضي النمر

اختتمت مجموعة العمل الإعلامية في ملعب راشد بنادي شباب الأهلي، نشاطها مساء أمس، بتكريم المتطوعين الذين عملوا طوال فترة استضافة منافسات كأس آسيا، في تسهيل مهمة رجال الإعلام من مختلف دول القارة الآسيوية، حيث تم تقطيع تورتة كبيرة، تقديراً لإعطاء جيل جديد شرف الوطن، بتفانيه في العمل طوال الفترة الماضية.

وشهد الاحتفال الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالمركز الإعلامي، الياباني جوكو مسؤول الإعلام، وزياد العبيدي ولولا ردريغو من اللجنة الإعلامية الآسيوية، ومن اللجنة الإعلامية المحلية، ماجد بشير المدير الإعلامي، ومحمد الهرمزي وخليل السجاي مسؤولا المتطوعين، ومحمد الشكيلي وعبد الله الحمادي ومصطفي طاهر وإسحاق عبد الله.