سون مين: اللقب يحتاج إلى تحسين الأداء

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد سون هيونغ مين نجم منتخب كوريا الجنوبية، أن التتويج بلقب بطولة كأس آسيا، يحتاج إلى أداء أقوى مما يقدمه «محاربي التايغوك» في الوقت الحالي، منبّهاً زملاءه إلى ضرورة تحسين الأداء، إذا أرادوا استعادة اللقب الذي تفتقده بلاده منذ 59 عاماً. ونجح منتخب كوريا الجنوبية في بلوغ ربع نهائي بطولة كأس آسيا أول من أمس، بعدما تغلب على البحرين في الوقت الإضافي، بهدفين مقابل هدف واحد، لتضرب موعداً مع قطر الجمعة المقبل.

واعترف سون أن الأداء الذي ظهر عليه منتخب «محاربي التايغوك»، لم يكن في مستوى التوقعات حتى الآن، وهو مطالب وزملاؤه بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، إذا كانوا يستهدفون الحصول على اللقب، وقال في تصريحات صحافية: أعتقد أننا نملك أداء أفضل، وعلينا إظهاره في المباراة المقبلة، حققنا النتيجة المطلوبة، لكن الأداء لم يكن رائعاً، أحياناً يجب أن تكتفي بالنتيجة، ولا تنظر إلى الأداء، المهم أننا في ربع النهائي، وندرك صعوبة المواجهة أمام قطر، إذا كنا نتطلع للقب، علينا أن نحسن أداءنا، ونثبت للجميع أننا نستحقّ أن نصل إلى أدوار متقدمة.

اللعب الدفاعي

وأوضح مهاجم توتنهام هوتسبير، أنه من الصعب مواجهة المنتخبات التي تلعب بطريقة دفاعية، وأضاف قائلاً: يكون من الصعب دائماً اللعب ضد 10 مدافعين، في مثل هذه الحالات، المساحات مغلقة، لكن يجب أن نتعلم من مباراة البحرين، وأن نحسن أداءنا في المستقبل. والتحق سون بـ «محاربي التايغوك» في الإمارات، في آخر مباراة بدور المجموعات ضد الصين، ضمن اتفاق مع ناديه الإنجليزي، وقال إن خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تساعده في الاستعداد جيداً للمباراة المقبلة، وأضاف: "الأمر يتعلق بالعقلية، نعم أشعر بالإرهاق بعد 120 دقيقة، لكنني سأسعى للتعافي في أسرع وقت ممكن، من أجل اللعب خلال 3 أيام".

وأكد سون حاجة منتخب بلاده للعب بطريقة أفضل في ربع النهائي، لإثبات جدارته في التقدم في البطولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن استرداد اللقب بعد 59 عاماً سابق لأوانه.