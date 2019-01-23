محمد بن زايد.. فرحتك سعادة وطن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي ـ أحمد عيسى

ثمن المسؤولون وقيادات الرياضة في الإمارات حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مباراة «الأبيض» أمام قيرغيزستان في ثمن نهائي كأس آسيا، إذ شهد سموه فوز منتخبنا بنتيجتها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، معتبرين فرحة سموه سعادة وطن.وكان سموه قد تابع المباراة من مدرجات الجماهير، مما يحفز لاعبي الأبيض لمواصلة المشوار، وتحقيق حلم حصد لقب آسيا للمرة الأولى.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا رئيس مجموعة أبوظبي أن مؤازرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتخبنا الوطني وسط جمهورنا الوفي باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي تمثل عمق التلاحم بين القائد وشعبه المخلص، والتي تشكل تشجيعاً وحافزاً لمنتخب الإمارات للذهاب بعيداً في مشوار البطولة، بعد أن جاء تأهله للدور ربع النهائي في ظل المستوى التصاعدي الذي يقدمه، لذلك فهو قادر على تخطي عقبة منتخب استراليا بنفس الروح والحماس والعزيمة.

وأكد بن ثعلوب أن عزيمة شباب «الأبيض» ورغبتهم في إسعاد قيادته وجماهير الكرة الإماراتية التي جاءت من مختلف مدن الدولة لمؤازرته، ساهمت في الفوز الجميل على منتخب قيرغيزستان.

شكر وعرفان

وبدوره رفع المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً حضوره ومتابعته لمباراة منتخبنا الوطني في مواجهة قيرغيزستان ، مؤكداً أن حضور سموه يجسد بصورة واضحة مدى اهتمام القيادة الرشيدة بمنتخبنا الوطني، وحرصها على توفير الدعم اللازم للاعبي الأبيض وهو يحمل لواء كرة القدم الإماراتية في هذا المحفل القاري المهم.

وأوضح رئيس الاتحاد أن قيادتنا الرشيدة تحرص دائماً على تأكيد مساندتها لكل من يمثل دولتنا الحبيبة في كل المجالات، وذلك بتقديم الدعم المطلوب، وتوفير كل أسباب ومعينات النجاح، مبيناً أن قادتنا لم يكتفوا بذلك بل واصلوا مساندتهم وتشجيعهم لشباب الوطن بالحضور من أجل رفع الروح المعنوية، ولفت بن غليطة إلى أن وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية، مثل قوة دفع كبيرة لكل من وجد بالاستاد وتابع المباراة.

وقال: «نحمد الله الذي حبانا بقيادة رشيدة ظلت على الدوام حريصة على تقديم دعمها وتأكيد اهتمامها بالرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، ويعتبر حضور سموه للمباراة وحرصه على التواجد في المدرجات قريباً من الجماهير تأكيداً على مدى تواضع قادتنا وقربهم من شعبهم وحرصهم على التواجد معهم في كل مكان وفي كل المناسبات».

وأضاف: «كانت فرحتنا مضاعفة بتأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي من البطولة في وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان لحضوره فعل السحر في نفوس الجميع من مسؤولين في الاتحاد ولاعبين وجهاز فني وإداري، بحمد الله وتوفيقه نجح نجوم الأبيض في تحقيق الفوز، ونتمنى أن تتواصل الانتصارات في المباريات المقبلة حتى نرد الدين لقيادتنا الرشيدة بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية بالحصول على كأس البطولة».

امتنان

وعبر نجم منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي أحمد خليل عن امتنانه لحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مغرداً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «نعاهدك يا سيدي أن يكون هدفنا دائماً هو رفع اسم الإمارات عالياً.. فرحتك يا سيدي سعادة وطن».

دعم ودافع

بدوره ثمن فارس بن مكتوم المزروعي مدير مجموعة أبوظبي تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب قرغيزستان، ذاكراً أن ذلك شكل دعماً ودافعاً للاعبين قبل مقابلة استراليا.

وأكد فارس المزروعي بأن الأبيض الإماراتي بحجم التحدي الذي يستمده من الحضور الجماهيري الذي تواصل طيلة مبارياته في مشوار البطولة القارية الكبيرة وكان آخرها في مباراة العبور ليلة أول من أمس، أمام منتخب قرغيزستان، مما يحفز شباب الإمارات لبلوغ نصف النهائي والاقتراب من النهائي الذهبي الذي يقام يوم الجمعة أول فبراير المقبل باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وقد استعدت اللجنة المنظمة ومجموعة أبوظبي لمسك ختام البطولة، بجانب البرنامج اليومي للجنة مجموعة أبوظبي لمتابعة مجريات البطولة والوقوف على برنامج مغادرة المنتخبات الشقيقة والصديقة التي تغادر تصفيات البطولة، ووداعها بنفس الروح التي استقبلت بها من خلال مختلف مطارات ومنافذ الدولة التي بذلت وتبذل الجهد في سبيل راحة ضيوف البلاد.

إعداد للاعبين

ومن ناحيته اعتبر الدكتور موسى عباس باحث وأكاديمي رياضي، أن حضور ووجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسط جماهير الإمارات في مباراة «الأبيض» ومنتخب قيرغيزستان مساء أول من أمس، أكبر إعداد نفسي لأي لاعب في مثل تلك البطولات الكبرى، وأعطى اللاعبين دافعاً معنوياً مهماً، ورسالة واضحة بأن القيادة الرشيدة تساند وتدعم المنتخب، إلى جانب الجماهير والإعلام.

وأضاف أنه يجب توظيف هذا الدعم الكبير بالشكل المثالي، لأن البطولة الآسيوية الحالية، فرصة تاريخية وذهبية لهذا الجيل للفوز باللقب القاري، وقال: «ليست هناك فوارق كبيرة بين المنتخبات المشاركة على أرض الملعب، والكل متساوٍ، ومنتخبنا لا ينقصه شيء عن غيره، لأن كرة القدم لم تعد عملية حسابية، بل تخضع لعلوم أخرى ومنها علم النفس، وتأثير العوامل المساندة قبل المباراة، ودور اللاعبين، والذين أصبحت الكرة الآن في ملعبهم، ولم يعد ضرورياً أن من يكسب يكون هو الأفضل على الورق، لأن هناك دوراً آخر داخل الملعب للاعبين والتحكيم والأجهزة الفنية والجماهير».

وأكمل: «لدينا أمثلة كثيرة على هذا الواقع الكروي الجديد، ومنها فوز الدانمارك السابق بكأس الأمم الأوروبية، رغم أنها لم تتأهل من الأساس إلى البطولة، وتم إقرار مشاركتها قبل بدايتها بأسبوعين فقط، وكرواتيا التي تمكنت من الوصول إلى نهائي كأس العالم في روسيا 2018، وأرى أن الخبرات التراكمية للاعبينا أكبر وأفضل، ولكن بشرط مساندة الجماهير وعودة الروح القتالية، والذكاء الانفعالي، وهي أمور تحتاج إلى الحكمة والصبر في التعامل، وإن شاء الله تحضر الجماهير بكثافة عالية يوم الجمعة، حتى تكون الدافع القوي المحفز للاعبين أمام أستراليا».

اختتم الدكتور موسى عباس، قائلاً: «المهم في الحياة النتيجة النهائية، وليس المشوار إلى النتيجة، ونحن نهتم بتتويج منتخبنا بطلاً لآسيا، ولا يجب على اللاعبين والجهاز الفني الالتفات إلى من ينتقد طريقة الأداء، لأن من يرغب في رؤية الاستعراضات الفنية، فهناك السيرك، ولكن في كرة القدم المهم النتيجة الأخيرة، ولا أحد يتذكر بعد سنوات كيف كان أداء البطل، لكن التاريخ يخلد من صعد إلى منصة التتويج».