عامر والحسن مطالَبان بالحذر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يخوض عامر عبد الرحمن والحسن صالح، لاعبا منتخبنا الوطني الأول، مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل، ضمن ربع نهائي كأس آسيا، وهما مهددان بالغياب عن نصف نهائي البطولة القارية، إذا تأهل منتخبنا للمربع الذهبي، وحصلا على إنذارين.

تقضي لائحة كأس آسيا بأن اللاعب الذي يكمل دور المجموعات ودور الـ16 ودور الـ8 ببطاقة صفراء واحدة، تسقط عنه في نصف النهائي، تكون أي بطاقة يحصل عليها في الدور قبل النهائي إنذاراً جديداً، ما يحول دون غيابه عن النهائي لتراكم الإنذارات.

سيكون على كل من عامر والحسن اللعب بالمزيد من الحذر أمام أستراليا، لكون كل منهما لديه إنذار من المباريات السابقة، ما يعني أن حصولهما على إنذار ثانٍ في مباراتنا وأستراليا سوف يحول دون مشاركتهما في المربع الذهبي لتراكم الإنذارات التي تحول دون مشاركة لاعبنا خميس إسماعيل أمام أستراليا بعد غد في الدور ثمن النهائي.