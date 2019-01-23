رابطة مشجعي سوريا تساند «الأبيض»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة مشجعي المنتخب السوري في مدينة العين عن مساندة المنتخب الإماراتي في مباراته أمام أستراليا الجمعة المقبل في ربع نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال محمد هلاط، رئيس الرابطة، إنهم بصدد تقديم دعم معنوي قوي للأبيض الإماراتي في المباراة، ذاكراً أن الترتيبات قد اكتملت وسط أعضاء الرابطة لدخول المباراة والإسهام في دعم المنتخب الإماراتي وبث الحماس في نفوس لاعبيه، مشيراً إلى أنهم يعتبرون ذلك واجباً عليهم من واقع العلاقات الجيدة التي تربط الشعبين الشقيقين، إضافة إلى أن الإمارات يدافع عن سمعة الكرة العربية في اللقاء.

