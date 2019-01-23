محمد عبدالله مرشح قوي للأدوار النهائية

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعد حكمنا الدولي المونديالي محمد عبدالله من أقوى المرشحين لإدارة إحدى مباريات الأدوار النهائية لبطولة كأس آسيا بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال المباريات الثلاث الماضية التي قام بإدارتها خلال البطولة، ونال إشادة كبيرة من لجنة حكام البطولة خلال الاجتماعات اليومية التي يتم خلالها تحليل الحالات التحكيمية التي تبرز خلال المباريات.

وتتوقف مشاركة حكمنا الدولي على نتائج الأبيض في البطولة، فإذا وصل الأبيض إلى المربع الذهبي أو النهائي سيتم حرمان طاقمنا التحكيمي من إدارة مباريات هذا الدور وفق نظام البطولة، فيما كلفت لجنة الحكام المونديالي محمد عبدالله إدارة مباراة اليابان مع فيتنام والتي ستقام غداً على ملعب ستاد آل مكتوم، في رابع تكليف لحكمنا خلال النهائيات الآسيوية الحالية، بعد أن أدار مباراة الصين وقيرغيزستان، واليابان مع أوزباكستان، والصين وتايلاند، ويعد خير سفير للتحكيم الإماراتي في السنوات الأخيرة.

وسبق لحكمنا المشاركة في مونديال روسيا الذي أقيم مؤخراً وظهر بمستوى طيب، ليكون ثاني حكم إماراتي يختار لتلك المهمة بعد الدولي الأسبق علي بو جسيم، كما تم تكريمه في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

ومحمد عبدالله حسن من مواليد الـ2 من ديسمبر 1978 ومعتمد من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» منذ عام 2010 وقد أدار بضع مباريات في بطولة كأس آسيا 2015، كما تم اختياره من قبل لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم كأفضل حكم ساحة دولي للموسم الكروي 2014-2015.



