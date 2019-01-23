مابيل: مواجهة الإمارات مثيرة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

عبّر أوير مابيل، مهاجم المنتخب الأسترالي، عن إعجابه بدولة الإمارات وحسن تنظيمها لنهائيات أمم آسيا، وأوضح، في تصريحات له بعد مباراة منتخب بلاده أول من أمس أمام أوزبكستان التي انتهت بفوز الكانغرو وتأهله عبر ركلات الترجيح (4-2)، أن لقاء المنتخب الإماراتي في ربع النهائي سيكون أمراً رائعاً، لأنه سيحظى بحضور جماهيري كبير، وهو الأمر الذي يضفي مشاهد مميزة على الملعب، ويجعل المواجهة مثيرة ومشوقة، وقال: «نكنّ الاحترام للإمارات، هذا بلد رائع وجميل، وعلينا أن نتسلح بالثقة أمام منتخبه».

واعترف مهاجم الكانغرو الأسترالي بأن منتخب بلاده واجه صعوبات وعقبات كبيرة في الطريق إلى مرمى المنتخب الأوزبكي، بسبب صلابة دفاع الأخير.

وسجل مابيل (23 عاماً)، السوداني الأصل، هدفين لمنتخب الكانغارو، خلال مرحلة المجموعات، ليقدّم نفسه بصورة متألقة في المسابقة القارية البارزة، ولكنه لم يظهر بمستواه الفني المعهود أمام أوزبكستان، أول من أمس، بسبب الرقابة الصارمة التي فُرضت عليه، ليسحبه المدرب غراهام أرنولد، ويدفع بدلاً عنه ماثيو ليكي في حدود الدقيقة 68.