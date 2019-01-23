عبدالله الياسي: اكتسبنا خبرات احترافية

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

ثمن عبدالله حسن الياسي مشاركته ضمن فرق العمل الإدارية في مجموعة الشارقة والتي وصفها بالخدمة التطوعية والإدارة الاحترافية التي أكسبتهم خبرات عشر سنوات في أقل من عشرة أيام بالعمل مع قيادات متميزة في كافة ضروب العمل الإداري وكان شرفاً له أن يستفيد من تراكم خبراتهم الطويلة مثل الشيخ أحمد آل ثاني وعيسى هلال وهو امتداد لفترات عمل سابقة معهما في العام 2013.

