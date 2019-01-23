لوكس: المستقبل أفضل

وصف فيتال لوكس مهاجم منتخب قيرغيزستان، أن تجربة منتخب بلاده جيدة، مع الأخذ في الاعتبار المشاركة الأولى لهم في كأس أمم آسيا، كما انهم نجحوا في التأهل إلى دور 16 خلال المشهد الأول. وقال لا شك أنها تجربة تستحق الإشادة وستكون حافزاً للمنتخب الوطني مستقبلاً، وسوف يزداد الاهتمام بكرة القدم في قيرغيزستان والتجهيزات والتحضيرات، ستعد لها برامج مدروسة وممنهجة.

وأوضح انهم قدموا أداء جيداً أمام الإمارات، واستطاعوا إدراك التعادل، مشيراً إلى أن طموحهم اصطدم بالمنتخب الإماراتي والذي يمتلك لاعبين على قدر عال من الكفاءة، كما يمتلك أفضلية الأرض والجماهير.