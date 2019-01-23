«شمشون» يعبر البحرين إلى شاطئ الثمانية

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله، إيهاب زهدي

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور الثمانية من كأس آسيا لكرة القدم، بفوزه على منتخب البحرين 2-1 مساء أمس، في المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي، ضمن الدور الـ16، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، إذ أحرز لكوريا هوانغ هي تشان في الدقيقة 43، وللبحرين محمد الرميحي في الدقيقة 77، وسجل كيم جين سو الهدف الثاني لكوريا في الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

عقد

من جانبه، كشف ميروسلاف سوكوب، مدرب البحرين، أن عقده ينتهي بعد أسبوع من الآن، وذلك عقب وداع البحرين كأس آسيا 2019، بالخسارة من كوريا الجنوبية 1-2 في دور الـ16 للبطولة، وأشار إلى أنه لا يعرف ما سيفعله بالمستقبل، ولا يشغل تفكيره كثيراً في هذا الجانب، وإلى أنها المرة الأولى في تاريخ حياته التدريبية التي يقوم فيها بتغيير حارس مرماه الأساسي خلال المباراة.

وقال: «أشكر لاعبي البحرين، لأنه لم يكن أحد يتخيل أن نلعب أكثر من 90 دقيقة أمام كوريا الجنوبية أحد أبطال آسيا، ومن الصعب تطبيق الخطط أمام هذا الفريق الكبير، مع العلم أن 70% من فريقي يتوجهون إلى العمل صباحاً وفي المساء إلى التدريب، ثم يواجهون فريق كبير يضم محترفين على أعلى مستوى، ولدى فريقي مجموعة مميزة من الشباب أتمنى استمرارهم في المستقبل».

وأضاف: «بعد 90 دقيقة من اللعب، فكرنا في ركلات الترجيح، وشعر لاعبونا بالتعب قليلاً، وجاء الهدف الثاني والخسارة، ولكننا اكتسبنا خبرات جيدة من مبارياتنا في البطولة، واكتسب اللاعبون ثقة كبيرة وقدرات كبيرة باللعب أمام أي خصم، وأبارك لكوريا وأتمنى استمرارها بشكل قوي، وعقدي ينتهي بعد أسبوع من الآن، ولا أستطيع التفكير بشكل أفضل في مستقبلي».

أسرار

بدوره، كشف باولو بينتو، مدرب كوريا الجنوبية، أنه تحدث مع لاعبيه، عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراتهم والبحرين أمس في دور الـ16 لكأس آسيا بالتعادل 1-1، عن ضرورة التركيز على عدم الضغط على الخصم، لأنه لا يلعب كرات قصيرة، مع الاستحواذ وقتاً أطول للتمكن من الدفاع إلى الهجوم، وقال: «هناك أوقات كثيرة من المباراة لم نكن قادرين على فعل هذا، وعندما سجلنا هدفاً كان هناك توازن في أداء المنافس، ولم نستطع كثيراً تطبيق فكرنا على أرض الملعب».

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حمل لقاء المنتخبين الكوري والبحريني الرقم 3 في سلسلة مواجهات المنتخبين في نهائيات كأس آسيا، ولكنها المرة الأولى أمس، في الأدوار الإقصائية، إذ سبق أن تواجه الفريقان مرتين في مرحلة المجموعات، وفاز كل منتخب مرة واحدة، وبنتيجة واحدة 2-1 للبحرين عام 2007، ولكوريا عام 2011.

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فشل المنتخب البحريني أمس، في تحقيق فوز ثان في أي من مشاركاته الست بنهائيات كأس آسيا، كما أنه فشل في التأهل إلى الدور الإقصائي التالي للمرة الثانية في المرتين اللتين تجاوز فيهما دور المجموعات، إذ سبق أن تجاوز دور المجموعات مرة واحدة فقط 2004، وحلت البحرين رابعاً.

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وصل الحضور في مباراة منتخبي البحرين وكوريا الجنوبية إلى 7658 مشجعاً احتشدوا في مدرجات استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، الذي تبلغ سعته 12 ألف متفرج، وفي مشاركته الأخيرة في استضافة مباريات كأس آسيا 2019، حيث سبق أن استضاف 3 مباريات في دور المجموعات.