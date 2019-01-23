شهادة تميز لمجموعة استاد خليفة

المصدر: العين- البيان الرياضي

قدم باريت المنسق العام بالاتحاد الآسيوي، شهادة التميز إلى فريق عمل استاد خليفة بن زايد تكريماً له على الجهود المخلصة والعمل المشرف، الذي أسهم في بلوغ أعلى مؤشرات النجاح التنظيمي خلال استضافة المباريات، وتسلم سلطان راشد مدير مجموعة إستاد خليفة بن زايد الشهادة وسط حضور إعلامي حاشد وتحديداً في قاعة المؤتمرات الملحقة بالمركز الإعلامي في استاد خليفة بن زايد، وذلك قبل بداية المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة أستراليا وأوزبكستان.

وبهذه المباراة ودع إستاد خليفة بن زايد أمس الأول بطولة أمم آسيا الإمارات 2019، بعد استضافته 6 مباريات من أصل 14 مواجهة في مدينة العين باستادي خليفة بن زايد وهزاع بن زايد.

احتفال المجموعة

وحرصت مجموعة العين على الاحتفال بنهاية استضافة مباريات البطولة، بتكريم مسؤولي الاتحاد الآسيوي والمتطوعين والجهات التنظيمية العاملة في الحدث الرياضي المهم، وذلك من خلال احتفالية خاصة شهدت تجهيز «كعكة كبيرة» عليها شعار البطولة وتم وضعها وسط طاولة كبيرة بحضور لافت من المتطوعين ووفد الاتحاد الآسيوي والجهات الأخرى ذات الصلة والمعنية بالتنظيم.

وأهدى سلطان راشد درع مجموعة العين الذي حمل شعار بطولة أمم آسيا الإمارات 2019 إلى المكرمين، كما أهداهم «زي» نادي العين حيث وضع على كل قميص اسم الشخص المكرم بالإضافة إلى شعار البطولة القارية.

تقدير اللجان

وأعرب سلطان راشد عن تقديره لجميع اللجان العاملة في مجموعة العين، برئاسة حمد بن نخيرات العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة أمم آسيا الإمارات 2019، بعدما أشارت التقارير الرسمية من مسؤولي الاتحاد الآسيوي إلى الواقع الإيجابي للبطولة بلا أخطاء أو عيوب، الأمر الذي يعزز من مسؤولية الجميع للاستمرار في مواكبة علامات التميز.

وأردف: يجب أن نتابع مسيرة العطاء على نهج القيادة الرشيدة ونقدر عالياً الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع ونعتز كثيراً بالنجاحات اللافتة التي ارتبطت بالنسخة الحالية للبطولة في عام التسامح الذي يجسد رؤية أصحاب السمو الشيوخ لكل ما يمثل التطور الوطني وعكس الصورة المشرفة عن الحضارة الإماراتية.

وأكمل: نعمل بروح الفريق الواحد وقد تم وضع جميع الترتيبات الكفيلة بتهيئة الأجواء المطلوبة أمام المنتخبات الموجودة في «دار الزين» بمختلف مراحل البطولة على نحو مثالي وتوفير المعطيات التي تعزز الحضور الجماهيري لدعم الطموحات وتعزيز الصورة المشرفة حتى تتحقق التطلعات.

وأوضح سلطان راشد أن مجموعة العين ظلت تعتمد استراتيجية واضحة، تضاهي أفضل الممارسات «الدولية» في تنظيم أهم المسابقات.