«الفريق المضيف» يتطلع للعمل الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اجتمع 12 طالباً موهوباً من الجامعات الإماراتية، يشكلون أعضاء برنامج «الفريق المضيف» لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، في منطقة الجمهور على كورنيش أبوظبي، وذلك بعد إكمالهم البرنامج التدريبي مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والذي امتد لثلاثة أشهر.

وكانت رحلة برنامج «الفريق المضيف» قد انطلقت منذ شهر يونيو الماضي، شارك خلالها أعضاء الفريق في مجموعة واسعة من الأنشطة الفعّالة لنشر الوعي والحماس حول البطولة، في مختلف المجتمعات والثقافات في دولة الإمارات، والتي تنوعت بين تنظيم حضور الفعاليات الثقافية، وورش العمل والأنشطة المجتمعية ودعم جميع أنشطة اللجنة العليا المنظمة، لإبراز روح وشعار البطولة في «جمع آسيا معاً».