رئيس وزراء فيتنام للاعبين: قدمتم مباراة مثيرة للإعجـاب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

هنأ نغوين شوان فوك رئيس وزراء فيتنام بعثة منتخب بلاده «التنين الذهبي» بمناسبة وصوله إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات، بعدما تغلب على الأردن بركلات الترجيح الأحد الماضي.

وكشف مصدر قريب من «التنين الذهبي» أن رئيس الوزراء اتصل بنائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، تران كيوك توان، والمدرب بارك هانغ سيو ليعبر عن فخره وفخر الشعب الفيتنامي بوصول المنتخب إلى ربع نهائي البطولة، وتحفيز اللاعبين على مواصلة التألق ولفت أنظار العالم إلى ما تحققه الكرة الفيتنامية من نجاحات في هذه البطولة.

وهنأ شوان فوك كافة أعضاء المنتخب وشكر اللاعبين على الروح القتالية والـتأهل المستحقّ، وعلى الفرحة التي منحوها للشعب الفيتنامي، معربا عن تقديره البالغ للروح القتالية على أرضية الملعب، ومؤكدا أن الفريق قدم مباراة مثيرة للإعجاب.

كما تلقت بعثة «التنين الذهبي» رسالة من نغوين نغوك ثيان وزير الرياضة والثقافة والسياحة الفيتنامي، الذي عبر عن امتنانه وشكره للاعبين على الأداء المشرف، وكتب في رسالته: «إن قلوب الملايين من المشجعين فجرتها السعادة والشعور بالفخر اللامحدود، تلقينا هدية لا تقدر بثمن، ومررنا بلحظات من التوتر ثم عشنا لحظات رائعة من السعادة».

استمرار

وصول «التنين الذهبي» إلى ربع نهائي نهائيات كأس أمم آسيا 2019، استمرار للنجاحات التي حققتها الكرة الفيتنامية آخر عامين في البطولات الآسيوية، حيث فجر منتخب تحت 23 مفاجأة من العيار الثقيل بوصوله إلى نهائي بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) في يناير 2018، والتي حصل فيها على المركز الثاني بعدما خسر بصعوبة من أوزباكستان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي (2-1)، وفي طريقه إلى النهائي تغلب الجيل الجديد لـ«التنين الذهبي» على منتخبات كل من أستراليا وسوريا والعراق وقطر.

وفي أغسطس الماضي، أكد المنتخب الأولمبي الفيتنامي تفوّقه في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة متقدما على اليابان وأنهى مشاركته في المركز الرابع بعدما خسر بركلات الترجيح من منتخبنا الوطني 4-3 بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل بهدف لمثله.

تتويج

وجاء المنتخب الفيتنامي للمشاركة في النهائيات بالإمارات عقب تتويجه بلقب بطولة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» التي أقيمت بين 8 نوفمبر و15 ديسمبر الماضي بمشاركة 10 منتخبات.

ويعدّ منتخب فيتنام أصغر منتخبات القارة حالياً بمعدل أعمار يساوي 21,8 عاماً، حيث يضم 16 لاعباً لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، أصغرهم هانوا (19 عاماً) بينما أكبر لاعب نغوين ترونغ هوانغ (29 عاماً). ويقف المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو وراء النجاحات التي حققتها الكرة الفيتنامية آخر عامين، بعد أن أسندت له مهمة الإشراف على المنتخبات الفيتنامية في 2017.

اتفاقية

وقال الصحفي الفيتنامي نغوين كيوك فيت إن كرة القدم في بلاده تشهد تطورا كبيرا بعد توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الكوري الجنوبي تنص على احتراف اللاعبين الذين شاركوا في كأس آسيا تحت 23 سنة بالدوري الكوري، إضافة إلى إنشاء عدة أكاديميات في فيتنام تحت إشراف خبراء كوريين، وأضاف: بدأ تطبيق الاحتراف في الدوري المحلي في عام 2000 ويوجد 14 فريقاً في الدوري الممتاز إضافة إلى أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

وكشف فيت أن وصول منتخب الفيتنام إلى ربع النهائي نتيجة طبيعية للاستعدادات الجيدة والمستمرة، وأضاف: الاستحقاقات الكبيرة التي شارك فيها المنتخب الفيتنامي في 2018 كانت محطة إعدادية مهمة للاعبين للنهائيات الآسيوية، ولذلك نجحنا في الوصول إلى ربع النهائي.

2007

,نجح منتخب فيتنام في حرمان منتخبي الإمارات وقطر من التأهل إلى دور الثمانية من كأس آسيا 2007، عندما تأهل «التنين الذهبي» مع متصدر المجموعة الثانية منتخب اليابان لدور الثمانية.