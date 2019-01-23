حسم مستقبل بيتزي قريباً

المصدر: دبي - علي الظاهري

يعقد اتحاد الكرة السعودي اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتقييم المشاركة الأخيرة لـ«الأخضر» في كأس آسيا إضافة إلى المشاركات السابقة، ووضع خطة بعيدة المدى لبحث الأفضل للمنتخب الأول ولجميع المنتخبات الوطنية، ويتحدد على ضوء الاجتماع مصير المدرب الإيطالي بيتزي الذي ينتهي عقده مع الاتحاد السعودي بنهاية كأس آسيا.

ومن جانبه أكد قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة السعودي، أن الأخضر قدم مباراة بطولية وكبيرة أمام منتخب اليابان أول من أمس رغم خسارة التأهل إلى دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام «الساموري» بهدف مقابل لا شيء، وقال الفواز إن النسخة 17 لنهائيات كأس أمم آسيا جاءت مختلفة وكانت المباراة الأخيرة للمنتخب السعودي أمام منتخب اليابان بمثابة نهائي كأس آسيا، نظراً لمواجهة أحد المنتخبات الكبيرة المنافس على اللقب القاري.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السعودي في حديثه لقناة أبوظبي الرياضية، إنه راض عن أداء الأخضر وقدم الفريق مباراة رائعة رغم الخسارة حيث استطاع الفريق السيطرة ومحاصرة المنافس وخلق العديد من الفرص لم تترجم إلى أهداف، إلا أن منتخب اليابان تمكن من تسجيل هدف المباراة من فرصة واحدة، مشيداً بأداء اللاعبين رغم الخسارة حيث قاتل جميعهم حتى آخر لحظة بدليل وجود فرص قائمة قبل صافرة النهاية، كما أثنى الفواز في الوقت نفسه على جهود الجهازين الفني والإداري.

تفاصيل صغيرة

وأوضح الفواز أن منتخب السعودية ودع أمام منتخب كبير وأثرت بعض التفاصيل الصغيرة على المباراة، مشدداً على أهمية المحافظة على الهدوء وعدم انتقاد اللاعبين بصورة كبيرة. وقدم الفواز اعتذاره للجماهير والشارع الرياضي السعودي في تصريحات تلفزيونية أخرى لقناة السعودية الرياضية، وقال: نتحمل كامل المسؤولية في اتحاد الكرة السعودي عن الإخفاق رغم تولي المهمة قبل نحو 3 أشهر إلا أن ذلك لا يمنعنا من تحمل المسؤولية.

تفاؤل وعمل

وأبدى رئيس اتحاد الكرة السعودي تفاؤله حيال المرحلة المقبلة للأخضر والعمل بجهد من أجل وضع جميع المنتخبات الوطنية لكرة القدم في المملكة بالمكانة التي تليق بها.