شيوتاني يحذر اليابان من فريق فيتنام

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

أكد شيوتاني تسوكاس مهاجم المنتخب الياباني والمحترف في نادي العين الإماراتي، أن فريقه مطالب بالكشف عن الثغرات التي وقع فيها في لقائه الماضي بنظيره السعودي والعمل على علاجها قبل لقاء فيتنام المقبل في الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا، مشيراً إلى أن الأخير يمتلك عناصر جيدة وأسلوب لعب مشابهاً للمنتخب السعودي الذي يتميز لاعبوه باللياقة البدنية والسرعة، وعلى منتخب «الساموراي» أخذ الحيطة والحذر.

وقال: «ربما لم ننجح في تقديم الأداء المطلوب أمام المنتخب السعودي، لكننا نجحنا في خطف هدف مبكر كان كفيلاً لنا انتزاع الفوز».

وأضاف: «الدفاع الصلب للاعبي المنتخب الياباني، يمنحنا مزيداً من الثقة بالنفس في القدرة على السير بعيداً في البطولة، والدخول بقوة دائرة المنافسة على اللقب، الذي نتطلع إلى قنصه في النسخة الحالية».