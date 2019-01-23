فارس جمعة: بالعزيمة سنتجاوز أستراليا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

هنأ فارس جمعة مدافع منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بتأهل «الأبيض» إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 على حساب منتخب قيرغيزستان أمس الأول بعد الفوز عليه 3-2، وأكد جمعة أن زملاءه اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً في اللقاء واجتهدوا من أجل انتصار المنتخب وإسعاد الجمهور، معترفاً بأن الأداء لم يصل إلى المستوى المطلوب لكنه قال إنه في تطور من مباراة إلى أخرى.

وقال فارس جمعة: في مثل هذه المباريات التي لايمكن التعويض بعدها يجب التركيز على الفوز أولاً، لأن الخسارة تعني مغادرة البطولة، لذلك نرى أننا حققنا الأهم في اللقاء إضافة إلى أن الأداء لم يكن سيئاً وأعتقد أننا نمضي نحو تقديم الأفضل مع كل مباراة، وتطور المستوى شيء جيد يؤكد استفادة المنتخب من البطولة وأنه يمضي في الطريق الصحيح.

وأكد جمعة صعوبة المواجهة المقبلة أمام أستراليا في ثمن النهائي، ذاكراً أن المنافس فريق قوي لكنهم سيعملون على تجاوز عقبته وأضاف: أهم شئ العزيمة والإصرار وأن تكون راغباً في الفوز وتلعب بروح قتالية عالية، وهذا ما سنفعله أمام أستراليا حتى يتحقق الفوز إن شاء الله.

وأبدى فارس جمعة حزنه لإصابة زميله خليفة مبارك الذي شارك بديلاً له في شوط اللعب الأول، متمنياً له عاجل الشفاء والعودة السريعة للملاعب.