إسماعيل مطر:الاحتفاظ بالكرة أهم الدروس المستفادة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال كابتن منتخبنا الوطني إسماعيل مطر إن أهم الدروس المستفادة من مواجهة قيرغيزستان هي الاحتفاظ بالكرة وعدم إضاعتها خصوصاً في الدقائق الأخيرة، ولافتاً إلى أن الأداء سوف يتم تحليله من خلال مراجعة الفيديو، والوصول مع المدير الفني زاكيروني إلى حلول، في ضوء دراسة نقاط القوة والضعف لدى استراليا.

وأوضح إسماعيل أن الأهم بالنسبة لهم النتيجة وليس الأداء، ونأخذ العبرة من المنتخب السعودي الذي استحوذ على غالب المباراة أمام اليابان، واستطاع الأخير تسجيل هدف، وأغلق المساحات وتراجع إلى الخلف، منفذاً سياسة الدفاع المحكم، قائلاً: في الوقت نفسه لا ننادي بسياسة الدفاع البحت، بل اللعب بتوازن.

وعن مشاركته أساسياً للمرة الأولى منذ استحقاقات الأبيض قال: لا يهم أساسي أو احتياط خدمة المنتخب والوطن واجب، وهذه اختيارات الجهاز الفني ولها تقدير واحترام، والأهم عبور استراليا في المواجهة الصعبة المقبلة، والتأهل إلى المربع الذهبي.