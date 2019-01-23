مبخوت يقتحم «توب 5» آسيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

اقتحم مهاجم منتخبنا الوطني علي مبخوت قائمة «التوب 5» لهدافي كأس آسيا على مدار التاريخ بعدما نجح في رفع رصيده من الأهداف إلى 8 بالهدف الذي سجله في مرمى قيرغيزستان مساء أول من أمس في دور الستة عشر من النسخة السابعة عشرة من النهائيات الآسيوية.

وعادل علي مبخوت رقم الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود برصيد 8 أهداف في تاريخ كأس آسيا، وبات يفصله هدفان فقط ليعادل رقم الكوري الجنوبي لي دونغ كوك ثاني هدافين البطولة على مدار تاريخها بـ 10 أهداف، و6 أهداف عن متصدر القائمة الإيراني علي دائي الذي يملك 14 هدفاً.

وبذلك أصبح مبخوت واحداً من أنجح المهاجمين في كأس آسيا، إذ جاءت أهدافه الثمانية في 9 مباريات شارك بها في البطولة عندما حصل على لقب هداف نسخة الماضية عام 2015 في استراليا برصيد 5 أهداف، وسجل ثلاثة أخرى في النسخة الحالية بواقع هدف في كل من الهند وتايلاند وقيرغيزستان.

ويتصدر علي دائي القائمة من خلال مشاركته في 3 نسخ من البطولة أعوام 1996 و2000 و2004، بينما يأتي ثانياً الكوري الجنوبي لي دونغ كوك برصيد 10 أهداف بعدما نال لقب هداف آسيا عام 2000 بـ 6 أهداف وسجل 4 أهداف في نسخة 2004.

ويحتل المركز الثالث في القائمة الياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد 9 أهداف، حيث سجل 5 أهداف لمنتخب اليابان في بطولة 2000، التي توّج بها الساموراي على حساب السعودية في المباراة النهائية، وتقاسم تاكاهارا لقب هداف البطولة القارية عام 2007 مع العراقي يونس محمود، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ثم يأتي مهاجم منتخب الكويت السابق جاسم الهويدي ورابع الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأسيوية برصيد 8 أهداف، حيث أحرز 6 أهداف في نسخة عام 1996، ليساعد الأزرق على احتلال المركز الرابع في البطولة، ثم أحرز هدفين في بطولة عام 2000، وبنفس الرصيد يونس محمود أحد أفضل لاعبي العراق على مر التاريخ والملقب بـ «السفاح»، إذ أحرز 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية.