حسن سهيل: طوينا صفحة قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول طي صفحة مباراة قيرغيزستان التي كسبها المنتخب 3-2 لينال تأشيرة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، والتركيز على مباراة الكانغارو الأسترالي في ثمن النهائي بعد غد الجمعة.

وقال سهيل:شباب المنتخب قدموا مباراة جيدة أمام قير غيزستان ولعبوا بمسؤولية وإصرار رغم أن الجمهور كان يرغب في مستوى أفضل لكن يجب أن لانغفل قوة الخصم الذي أثبت تطوره عبر المباريات التي خاضها في البطولة، أعتقد أنه يضم عناصر جيدة ويقدم كرة قدم جميلة، وعلينا أن لاننسى أن هذا المنتخب فاز قبل البطولة ودياً على الأردن وخسر بصعوبة أمام كوريا الجنوبية.

وعن مستوى المنتخب قال سهيل: نحن في مرحلة صعبة وكل مباريات خروج المهزوم لاتقدم فيها المنتخبات مستواها الحقيقي لأن الهدف يكون كسب النتيجة باعتبارها اهم من المستوى، والحمد لله وفقنا في العبور إلى ربع النهائي بأداء قوي وروح قتالية عالية.