«الأبيض».. 5 من 9 «وقت إضافي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الفوز الذي حققه المنتخب الوطني على حساب قيرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أول من أمس أن التاريخ يقف في صف «الأبيض» في مرحلة خروج المغلوب.

وخاض منتخبنا 9 مباريات في الأدوار الإقصائية على مدار مشاركاته الآسيوية، 5 منها امتدت إلى الأشواط الإضافية ونجح خلالها منتخبنا في الفوز بـ3 مباريات، اثنتين في الوقت الإضافي وواحدة بركلات الجزاء.

أول مباراة خاضها «الأبيض» في الإقصائية بنسخة 1992 في مباراة تحديد المركز الثالث أمام الصين، وفاز الأخير 4-3 بركلات الترجيح.

وفي 1996 بالإمارات خاض منتخبنا مباراتين، فاز في الأولى على العراق في ربع النهائي بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول، بينما كانت المباراة الثانية في النهائي أمام السعودية وفاز المنتخب السعودي 4-2 بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2015 خاض منتخبنا 3 مباريات في الإقصائيات واحدة منها ذهبت لركلات الجزاء عندما لعب مع اليابان في ربع النهائي واستطاع الفوز 5-4 بركلات الجزاء بعد التعادل 1-1 بالوقت الأصلي، فيما كان لقاء قيرغيزستان الخامس للأبيض بالإقصائيات التي تتجاوز الوقت الأصلي.