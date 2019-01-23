«الأبيض » يرفع شعار «لا وقت للراحة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عاد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى التدريبات من جديد بعد فراغه من مباراة دور الـ16، ليبدأ الاستعداد للمواجهة المهمة التي تجمعه بمنتخب أستراليا الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وانطلقت تدريبات الأبيض بملاعب جامعة نيويورك حتى موعد المغادرة إلى العين صباح غداً الخميس.

لا وقت للراحة

ورفع الجهاز الفني بقيادة زاكيروني شعار «لا وقت للراحة»، وأعلن عن إجراء تدريب خفيف استشفائي مساء أمس بملاعب جامعة نيويورك، يهدف من خلاله إلى التخلص من آثار الإرهاق البدني الناتجة من مباراة قيرغيزستان، خاصة أنها امتدت لشوطين إضافيين واستمرت 120 دقيقة، بذل خلالها اللاعبون جهداً مضاعفاً.

وستتواصل التدريبات بصورة يومية بملاعب جامعة نيويورك، حيث تدخل التحضيرات مرحلة مهمة ومنتخبنا يتأهب لمواصلة مشواره في البطولة بلقاء ربع النهائي أمام أستراليا، ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المثلى لمواجهة تحدي حامل لقب النسخة السابقة، وسيعمل المدرب زاكيروني وجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء وتفادي بعض السلبيات التي صاحبت الأداء في مباراة قيرغيزستان.

وسيتعين على الجهاز الفني تجهيز بدائل لسد النقص الناتج عن الإصابات والإيقافات، حيث يغيب عن التشكيلة المدافع خليفة مبارك بداعي الإصابة بعد أن ظل واحداً من العناصر الأساسية في القائمة الرئيسية لزاكيروني في كل المباريات السابقة، كما لن يكون اللاعب خميس إسماعيل صاحب الهدف الأول في شباك قيرغيزستان متاحاً بعد أن نال بطاقة صفراء سيتوقف على إثرها لمباراة واحدة.

على صعيد متصل بدأ الجهاز الفني فعلياً في دراسة وتحليل منافسه المقبل، وعكف زاكيروني ومساعديه على مشاهدة مجموعة من التسجيلات الخاصة بمباريات المنتخب الأسترالي خلال البطولة الحالية، وذلك من أجل التعرف أكثر على المنافس، والوقوف على مواطن القوة ونقاط الضعف، كما سيقوم الجهاز الفني بمشاهدة هذه المباريات مجدداً بصحبة اللاعبين لمناقشة كافة التفاصيل الفنية للمنتخب الأسترالي ووضع الاستراتيجية الفنية للمواجهة المقبلة.