رسالة النجوم إلى الجماهير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

هنأ نجوم منتخبنا الوطني الجماهير بمناسبة تأهل الأبيض إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وأرسلوا لهم رسالة مفادهم احتياجهم لتواجد قطاع عريض من الجماهير خلف الفريق أمام أستراليا الجمعة المقبل في ربع نهائي كأس آسيا، مؤكدين حرصهم على مواصلة القتال بقوة في المرحلة المقبلة.

وأرسل المهاجم أحمد خليل صاحب هدف الفوز تهانيه لجماهير وعشاق كرة القدم الإماراتية، مثمناً الوقفة القوية للجمهور ودعمه المستمر للاعبين، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في قيادة الأبيض لتحقيق لقب آسيا. وحيا عامر عبدالرحمن الجماهير الإماراتية على مساندتها للمنتخب، طامعاً في مزيد من الدعم، ومنوهاً إلى أن الفوز تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، معتبراً الانتصار هدية متواضعة لكل من أسهم في تأهل المنتخب.

من جانبه تحدث خميس إسماعيل بمشاعر مختلطة تجمع بين الفرح بالتأهل والحزن على غيابه عن المباراة المقبلة، مبيناً أنه سعيد بعبور عقبة قيرغزستان، وحزين للغياب عن المباراة المقبلة بسبب الإنذارات، لكنه أكد ثقته في بقية اللاعبين وقدرتهم على حسم اللقاء.