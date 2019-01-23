الشامسي: مواقفنا دوماً معروفة

المصدر: دبي- علي شدهان

وصف باسم عبدالله الشامسي مدير فريق الإمارات الأول لكرة القدم، دعم الأبيض الإماراتي في مباراته المرتقبة الجمعة أمام نظيره الأسترالي في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية 17 في الإمارات، بالمهمة الوطنية، مشددا على أن مواقف الجمهور الإماراتي في دعم الأبيض معروفة جداً، في حالات عدة سجل خلالها محبو المنتخب الوطني مواقف مشرفة ووقفة داعمة أسهمت بشكل واضح في تحقيق الكثير من الانتصارات للكرة الإماراتية.

ولفت الشامسي إلى أن الجمهور ليس بحاجة إلى دعوة من اجل دعم الأبيض في مباراة مهمة ضمن بطولة قارية كبرى، الجميع يسعى إلى أن يكون للكرة الإماراتية فيها دور وبصمة، خصوصا وأن المباراة تقام على أرض الدولة وأمام الجمهور الإماراتي العاشق لكرة القدم، وللمنتخب الوطني.

عتب الجمهور

وبشأن المستوى العام للأبيض الإماراتي في البطولة الآسيوية الحالية، قال الشامسي: لنكن واقعيين، ونتحدث بصراحة، الأبيض لم يقدم الصورة المرسومة عنه في أذهان الناس، ولم يظهر بالمستوى الذي اعتدنا عليه منذ سنوات، وأعتقد أن عتب الجمهور دليل واضح على أن أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعا أبدا رغم نتائجه الإيجابية، ولكن ما يخفف حالة العتب، هو أن المنتخب واصل مشواره في البطولة بنجاح من ناحية النتائج.