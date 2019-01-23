بوهندي: جمهورنا لا يحتاج دعوة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، أن جمهور الأبيض لا يحتاج إلى بطاقة دعوة للوقوف خلف لاعبي المنتخب خلال المباراة المهمة التي تجمعهم بالمنتخب الأسترالي ضمن ربع نهائي كأس آسيا مساء الجمعة المقبل.

مشيراً إلى أن الحلم بدأ يقترب رويداً من «عيال زايد» فبعد تجاوز مرحلة المجموعات وتصدر المجموعة الأولى والتأهل إلى دور الـ 16، واجتياز عقبة منتخب قيرغيزستان العنيد أول من أمس، أصبح لاعبو منتخبنا الوطني قريبين من تحقيق الإنجاز الآسيوي في تاريخ هذه البطولة، حيث بات رفاق مطر على بعد ثلاثة انتصارات، أولاها بالتأكيد عبور عقبة الكنغارو العنيد بطل النسخة الماضية.

لافتاً إلى أن ثقتهم كبيرة في كافة لاعبي منتخبنا الوطني بدءاً من الحارس خالد عيسى ومروراً بكافة لاعبي منتخبنا الحاليين الذين يرفعون اسم وعلم الوطن عالياً في هذا العرس الآسيوي.

كما أشار بوهندي، إلى أن الواجب الوطني يحتم على جميع المواطنين وروابط التشجيع بالأندية المحلية ضرورة التواجد منذ وقت مبكر داخل ملعب مدينة زايد الرياضية أرض الانتصارات والتي يمضي فيها منتخبنا الوطني بثبات نحو تحقيق حلم البطولة الذي طال انتظاره.