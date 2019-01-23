خالد الجابري: عيال زايد قدها

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يقولون: الرجال عند الشدائد، وعيال زايد قدها، عبارات امتنان ومحبة وإخلاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي شرّف الجميع، وحضر وشاهد المباراة الصعبة التي جمعت منتخبنا الوطني وقيرغيزستان، ونجح الأبيض في خطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية لكأس الأمم الآسيوية.

وشدد خالد الجابري، رئيس المجلس الجماهيري لنادي الجزيرة، على أن حضور سموه أقوى رسالة تحفيزية لحضور الجماهير، وكان لها بالغ الأثر في تحفيز اللاعبين والجماهير في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية.

ووجّه رئيس المجلس الجماهيري لنادي الجزيرة رسالة إلى جموع الجماهير لملء استاد هزاع بن زايد، ومؤازرة منتخبنا الوطني أمام أستراليا حامل اللقب، كما دعا الجماهير إلى حضور جميع مباريات البطولة من أجل إنجاحها، واستكمالاً للدعم الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتقديم كل التسهيلات لضيوف الدولة.