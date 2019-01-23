المنهالي: ثقتنا كبيرة في ملء المدرجات

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

أكد حريز المنهالي رئيس جمعية مشجعي بني ياس أن دعم «الأبيض» في مواجهته بنظيره الأسترالي بعد غدٍ الجمعة واجب وطني ليس على المواطنين فحسب لكن كذلك على المقيمين بالدولة، مشيراً إلى أن كأس أمم آسيا ينظم بالإمارات والتواجد الجماهيري مطلب مهم بشكل عام، حيث يعطي الانطباع الحضاري ويزيد من الحماس والمنافسة.

وقال: «ثقتي كبيرة في تواجد الجماهير الإماراتية وملء ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين لكن التحفيز وتوجيه الدعوة للجمهور أمر مهم في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها منتخبنا الوطني والتي تتطلب تضافر جهود الجميع لتقديم التحفيز والدعم للأبيض».

وأبدى المنهالي حزنه من غياب الجمهور في اللقاءين الماضيين للأبيض، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير الدهشة والاستغراب، مواصلاً: نحن نعلم أن منتخبنا ليس في أفضل حالاته لكن علينا القيام بدورنا في تقديم الدعم والتشجيع لمنتخبنا حتى نهاية المشوار.