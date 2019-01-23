البناي: لا أعذار لغياب الجمهور

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شدّد عبد الله البناي عضو مجلس إدارة النصر سابقاً على أهمية الحضور الجماهيري في مباراة منتخبنا المقبلة ضد أستراليا، داعياً إلى تكاتف الجماهير والإعلام وأن يكونوا صفاً واحداً خلف الأبيض، وقال: التكاتف مطلوب في هذه المباراة التي اعتبرها مفصلية لمواصلة الطريق إلى النهائي.

وأوضح البناي أن أستراليا لم يعد ذلك المنتخب القوي، صحيح انه حامل اللقب ولكنه تغيّر كثيراً عما كان عليه منذ 4 سنوات، وبإمكاننا التغلب عليه بشرط الثقة في النفس والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وأضاف: لم يظهر المنتخب الأسترالي بمستوى عال في البطولة وحتى في الدور 16 واجه مشكلة كبيرة أمام أوزباكستان ولم يحسم تأهله إلا من خلال ركلات الترجيح، وبما أننا أصحاب الأرض لا يوجد أعذار لغياب الجماهير عن الملعب.

وتابع: خسارة أستراليا في المباراة الأولى أمام الأردن لم تكن مفاجئة لأنها تعكس المستوى الحقيقي لهذا المنتخب، ليس في أفضل حالاته وعلينا استغلال هذا الجانب.

وصرح البناي أن دور الجماهير سيكون مؤثراً جداً خاصة في استاد هزاع بن زايد نظراً لقرب أرضية الملعب من المدرجات، وأضاف: إذا لم نستخدم عاملي الأرض والجمهور ما الفائدة من استضافة البطولة، وهذا السلاح لا يملكه أي منتخب آخر. ودعا البناي اللاعبين إلى تقديم كل ما لديهم لأن المباراة فرصة لكتابة تاريخ جديد في مسيرتهم الكروية وتشريف كرة الإمارات، وقال: أمامنا 90 دقيقة، يجب أن نتحلى بالتركيز إلى آخر لحظة في المباراة، والحذر من الكرات الثابتة.