الزعابي: المؤازرة واجب وفرض

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مؤازرة «الأبيض» واجب وطني وفرض على الجماهير القيام به من أجل مساندة المنتخب في مباراته المقبلة أمام أستراليا في الدور ربع النهائي من كأس آسيا، مشدداً أنه لا يوجد عذر أمام أي محب للمنتخب الوطني للوقوف خلفه في استاد هزاع بن زايد بعد غد الجمعة وخاصة أن المباراة ستقام في توقيت مناسب.

وقال: «يكفي أن القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تواجد في استاد مدينة زايد الرياضية لمؤازرة المنتخب في مباراته أمام قيرغيزستان وهذا دليل وحرص من سموه ورسالة لكل أطياف الشعب بضرورة تضافر الجهود لتشجيع المنتخب في البطولة».

وأضاف: «قد نلتمس العذر لغياب الجماهير عن مباراة قيرغيزستان نظراً لتوقيتها المتأخر ولكن الجميع على ثقة بأن الوضع سيكون مغايراً أمام أستراليا وخاصة أن الأبيض يعول على الجمهور كسلاح في غاية الأهمية».

مشيراً إلى أن الجمهور ليس في حاجة إلى دعوة وإنما فقط الهمة، ونحن متأكدون من أنهم لن يخذلوا اللاعبين. ونوه الزعابي إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر في القيام بدوره في تحفيز الجمهور على الحضور وتوزيع التذاكر، وسيواصل عمله لتسهيل حضوره ودخوله مباراة أستراليا، مشيراً إلى أن أحد أسباب عدم الحضور القوي الانتقادات التي تهاجم المنتخب ما يؤثر على الشارع الرياضي ويساهم في إحجام الجماهير عن الحضور.