عصام عبدالله: رسالة واضحة.. ادعموا المنتخب

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

أكد عصام عبد الله، إداري فريق العين، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمساندة منتخبنا في مباراته أول من أمس أمام قيرغيزستان كان رسالة واضحة ومختصرة لضرورة دعم الأبيض الإماراتي، وعلى الجميع أن يعي هذا الأمر في المرحلة المقبلة، وليس غريباً على سموه مثل هذه المبادرات التي تؤكد دعم قادتنا للرياضة والرياضيين، وإذا وجدنا العذر للجمهور في عدم الحضور بالعدد المتوقع خلال المباريات السابقة فلا أعتقد أن هناك عذراً لهم في المرحلة المقبلة والتي يحتاج فيها الأبيض الإماراتي للمؤازرة والسند.

وقال: حان الأوان لنكتفي من الكلام والنقد الذي وجهناه للمنتخب خلال المرحلة السابقة أثناء التحضيرات وحتى بعد خوضه لمباريات مرحلة المجموعات ومباراة دور الستة عشر، وأن يتحول لهم والتركيز إلى دعمه ومناصرته.