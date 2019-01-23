هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

تعد قناة القصباء المائية أحد أهم المعالم السياحية والحضارية في إمارة الشارقة، وتربط بين بحيرة خالد وبحيرة الخان بطول كيلو متر واحد، إذ تم افتتاحها في التاسع من نوفمبر عام 2000، وفي اليوم نفسه تم افتتاح المباني الواقعة في منطقة القصباء والقناة الجديدة التي تشكل تحفة معمارية تقدم إضافة نوعية لبانوراما المباني التراثية الإسلامية التي تتميز بها مدينة الشارقة.

ويقع مشروع القصباء على مساحة 10 آلاف فدان ليكون المحور الثقافي العربي الأول في الإمارات العربية المتحدة، ويمثل موقعاً عالمياً فريداً يقصده زوار الدولة من مختلف الجنسيات.

وعلى ضفتي القناة يشمخ قصران متقابلان يدلان على روعة التصميم العمراني والزخارف الجمالية التي تأخذ طابعاً فنياً للعمارة الإسلامية، وتضم هذه المباني عشرين وحدة منفصلة عن الأخرى، وبها ثلاثة طوابق مزودة بمصعد خاص.

أما ضفتا القناة فمحاطتان من الجهتين بسياج آمن على طول المجرى، كما بُني هناك «مسجد القصباء» الذي صمم بطريقة تتناغم مع الجمال المتناثر حول القناة.

تضم القصور والقناة ثلاث حدائق صغيرة لاستجمام العائلات، تم تزويدها بأماكن للجلوس ونشرت فيها الإضاءة الجمالية.

وفى منتصف القناة تنتصب عجلة «عين الإمارات» على ارتفاع ستين متراً بعرباتها البيضاء وهيئتها الدائرية المميزة والمكونة من 42 حجرة. تتسع كل حجرة لثمانية أشخاص . تعتبر العجلة أعجوبة تقنية حيث صممت الكبسولات بشكل مقاوم للهواء بالإضافة إلى صمامات منظمة مثبتة على الطرف الخارجي لتجنب الارتجاج.