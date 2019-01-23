4 ألقاب لليابان

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. والمتتبع لتاريخ المنتخب الياباني في بطولة كأس آسيا سيجد أنه أكثر المنتخبات حظاً واجتهاداً، حيث شارك في 9 بطولات بداية من 1988 التي لم تحقق فيها أي فوز، وتذيلت مجموعتها برصيد نقطة واحدة، حصلت عليها من التعادل مع إيران من دون أهداف، فيما خسرت من كوريا الجنوبية 0 -2 ومن الإمارات 0-1 ومن قطر 0-3، بعدها وضع اليابانيون خطة تطوير شاملة لكرة القدم في بلادهم لمدة 4 سنوات، أثمرت عن وجودهم المستمر في البطولة الآسيوية، إذ لم يغيبوا عنها بعد ذلك حتى اللحظة، بجانب تحقيق اللقب 4 مرات: أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

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